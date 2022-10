Luciana Littizzetto e Fabio Fazio si tagliano i capelli per Mahsa Amini

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio scendono in campo a sostegno delle donne iraniane e in ricordo di Masha Amini, la ragazza di 22 anni morta dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa a Teheran per non aver indossato correttamente l’hijab. Durante il suo intervento nella prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, la comica originaria di Torino ha scelto di tagliarsi una ciocca di capelli in diretta televisiva. Lo stesso ha poi fatto con il conduttore Fabio Fazio.

Nelle ultime ore sono in tanti a commentare positivamente il gesto simbolico fatto da Luciana Littizzetto e Fabio Fazio durante la puntata di Che tempo che fa, quest’anno giunto alla sua edizione numero 20. D’altronde a mostrare solidarietà nei confronti delle donne iraniane sono milioni di persone ogni giorno, in qualunque angolo del mondo. Purtroppo, però, il regime che governa oggi l’Iran non sembra al momento disposto a venire incontro alle richieste del suo popolo.

Nelle ultime settimane, il taglio di una ciocca di capelli è diventato il simbolo di protesta globale contro il regime in Iran, ritenuto responsabile della morte di Mahsa Amini. Alla rivoluzione femminile scoppiata nel territorio iraniano, si unisce anche la solidarietà delle donne occidentali. In Francia hanno aderito alla protesta le attrici Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Melanie Laurent, Juliette Binoche e Isabelle Huppert. In Italia, fra le altre, sono scese al fianco delle donne iraniane Belen Rodriguez, Rocio Munoz Morales e Claudia Gerini.