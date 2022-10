Luciana Littizzetto riabbraccia la figlia adottiva "Non ci siamo mai arrese"

La caparbietà mimetizzata in un sorriso da Giamburrasca. Un cuore d’oro nascosto sotto chili di ironia e di un sarcasmo a volte pungente. Luciana Littizzetto è una mamma speciale, capace di diventare un punto di riferimento fondamentale per Jordan e Vanessa, i due ragazzi presi in affido da piccoli e non solo. Qualche anno fa nella sua vita è entrata Svetlana, una bambina bielorussa arrivata in Italia grazie al Progetto Chernobyl, un’operazione internazionale finalizzata all’accoglienza dei bambini bielorussi, di età compresa tra i 7 e i 13 anni, provenienti soprattutto dalla zona disastrata di Chernobyl.

Quello tra Svetlana e Luciana Littizzetto è un rapporto che si è consolidato estate dopo estate. La bambina di ieri nel frattempo è diventata una splendida ragazza di 24 anni che insegna tedesco e vive a Minsk. Come in tutte le favole però c’è un ostacolo grande come l’epidemia di Covid 19 che ha chiuso le frontiere e come la guerra tra Russia e Ucraina. Littizzetto e Svetlana non si sono viste per anni ma la comica piemontese non ha mai perso le speranze. Le ore interminabili al telefono con la ragazza le rinforzano l’affetto per questa figlia lontana ma anche l’incertezza sul futuro ” Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia”.

Luciana Littizzetto insiste nel farla stabilire definitivamente in Italia ma Svetlana ama il suo paese, il suo lavoro ed è giusto che rimanga lì. La situazione però precipita, la vita diventa difficile e la ragazza non riesce più a venire in Italia. Mai sottovalutare la determinazione di una donna! Alla fine, senza arrendersi mai, Lucianina, come la chiama affettuosamente Fabio Fazio, ce la fa e Svetlana riesce a tornare in Italia dopo 5 anni di assenza per riabbracciare quella mamma capace di sfidare l’impossibile!