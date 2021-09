"Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse", tutto sul film con Omar Sy

Commedia agrodolce con un protagonista d’eccezione, Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, è un film da non perdere. La pellicola, diretta da Hugo Gélin, va in onda mercoledì 15 settembre su Canale 5 in prima serata.

Il film, il cui trailer ufficiale è stato rilasciato il 17 marzo del 2017, racconta la storia di Samuel, interpretato da Omar Sy, un giovane uomo carismatico e affascinante, senza troppe responsabilità e senza alcun legame. Un bel giorno bussa alla sua porta una ex fiamma che gli mette tra le braccia una bambina di tre mesi: si tratta di sua figlia Gloria. Inizialmente sbigottito e incapace di occuparsi della piccola, Samuel cerca disperatamente di rintracciare la madre per restituirgliela, si trasferisce a Londra, ma, nel mentre, impara a fare il padre giorno dopo giorno, finendo per dedicarsi completamente alla piccola. Otto anni più tardi fra lui e la bambina c’è un legame fortissimo, insieme hanno raggiunto un equilibrio. Proprio allora una sorpresa del tutto imprevista cambia per sempre la loro vita.

Liberamente ispirato al film messicano No se aceptan devoluciones (letteralmente “Non si accettano restituzioni“) Famiglia all’improvviso è un “feel-good movie” impreziosito da una vena drammatica diretto da Hugo Gelin, qui al suo secondo lungometraggio dopo Comme des frères del 2012, su una sceneggiatura scritta da Jean-André Yerlès.

Protagonista indiscusso della pellicola è Omar Sy, che dopo Inferno e Mister Chocolat torna in una commedia, mettendo a frutto la sua esperienza di padre in una storia che inizia come una farsa per poi imboccare senza paura anche gli impervi tornanti del dramma. Il film, infatti, alterna toni comici a momenti più drammatici, spiazzando lo spettatore in più di una situazione, specie verso la fine. Nel cast anche Antoine Bertrand, Clémence Poésy e la giovanissima Gloria Colston.