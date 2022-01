Federica Girardello: lo stile sporty chic dell'attrice di Non mi lasciare

Giovane ma con alle spalle già una carriera di tutto rispetto, Federica Girardello ha già conquistato moltissimi fan con la sua bravura e le ottime performance. Dopo il successo de Al paradiso delle signore, l’attrice è ora tra i protagonisti di Non mi lasciare, la nuova fiction targata RaiUno con Vittoria Puccini e Alessandro Roja.

Nella serie Federica Girardello interpreta Emilia Zirri, una poliziotta che, insieme agli altri personaggi, indaga sui crimini informatici, aiutando nella risoluzione di tanti casi diversi. Ma l’attrice non ha conquistato i suoi fan soltanto grazie alle sue doti recitative. Chi la segue su Instagram avrà notato che la 28enne ama lo stile sporty chic ed è una vera e propria fonte d’ispirazione per chi ama questo modo di vestire. Felpe, giacconi ampi e spesso dal taglio maschile, jeans e cappelli. Girardello non sbaglia un colpo! Perciò ecco tre suoi outfit assolutamente da copiare.

In questo scatto l’attrice indossa un look sportivo e molto semplice da imitare. Un parka avvolgente con pelliccetta e jeans strappati sul ginocchio. Ai piedi fanno capolino degli stivaletti neri con stringhe. Sotto la giacca un maglione nero, che richiama il collant dello stesso colore che si intravede dall’apertura del pantalone. Sportiva? Sì, ma senza rinunciare ad un tocco glam.

Il total black non passa mai di moda. Soprattutto se spezzato da un paio di adorabili stivaletti di cuoio stringati. In questo scatto Federica Girardello indossa un top nero con spalline sottili abbinato ad un paio di jeans skinny a vita alta. Il reggiseno color carne sbuca dai lati del top, mentre un paio di Ray-Ban (senza tempo) completano il look. Gli stivaletti sono il quid in più: leggermente a punta, consumati quanto basta e in pelle: semplicemente unici!

Gli accessori fanno la differenza? Ebbene sì, sempre. In questo caso un look semplicissimo – una t-shirt leggermente over con un paio di pantaloni neri – è valorizzato da un basco en pendant con la maglietta. Un look ‘parigino’ e facilissimo da imitare.