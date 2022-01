Sarah Felberbaum: gli outfit più glamour della protagonista di Non mi lasciare

L’abbiamo conosciuta, agli esordi, come conduttrice di Top of the Pops, per poi vederla recitare sia in tv (Elisa di Rivombrosa o Caterina e le sue figlie), che al cinema (Maschi contro femmine, Il principe abusivo, Come un gatto in tangenziale). Oggi Sarah Felberbaum è tra i protagonisti di Non mi lasciare, la nuova fiction targata RaiUno con Vittoria Puccini e Alessandro Roja. Nella serie l’attrice interpreta Giulia Vianello che, insieme agli altri personaggi, indaga sui crimini informatici. Tra le attrici italiane più amate e più seguite, Felberbaum è da sempre anche una fonte d’ispirazione grazie al suo stile impeccabile in ogni occasione. Ecco quindi cinque tra i suoi outfit che ci hanno fatto innamorare.

Grazie alla sua interpretazione in Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, a dicembre 2021 Sarah Felberbaum ha ricevuto le Chiavi d’Oro alle Giornate di Cinema di Sorrento. In questa occasione ha indossato un tailleur nero semplicemente perfetto: doppiopetto, in velluto, con le maniche del blazer arricciate e i pantaloni leggermente baggy. Al completo l’attrice ha abbinato un top in pizzo nero e in paio di orecchini pendenti, lasciati in vista grazie ai capelli legati in una coda bassa e ben stretta.

In occasione, invece, del lancio della sua capsule collection in collaborazione con iBlues, l’attrice ha sfoggiato un completo composto da un blazer dal taglio piuttosto classico e una gonna ad A leggermente aderente sui fianchi. Un tailleur reso glamour e più sbarazzino grazie alla fantasia a rombi, in pieno stile Anni ’60. Completano il look una semplicissima camicia azzurra e un paio di scarpe nere con platform, abbinate ad un paio di calzini alla caviglia dello stesso colore.

Decisamente più romantico l’abito che la protagonista di Non mi lasciare ha indossato in uno scatto che la ritrae in una splendida spiaggia nei pressi di Roma. Felberbaum ha scelto un minidress color corallo, impreziosito dai dettagli arricciati sullo scollo e in vita. Quest’ultima, poi, sottolineata ancora di più da una piccola cintura, chiusa con un fiocco. L’abito, senza maniche, è molto accollato, ma reso iper femminile da un dettaglio cut out in corrispondenza del décolleté.

Un look sportivo e casual, ma non per questo meno glamour, è quello che l’attrice ha indossato per una passeggiata per la Capitale in un giorno di novembre. Jeans dal lavaggio nero e dal taglio dritto, cardigan beige abbottonato sopra una t-shirt bianca, una giacca in lana a scacchi neri e blu con alamari metallici, e il gioco è fatto. Il tutto, poi, perfettamente abbinato ad un paio di chelsea boots neri.

Un altro outfit firmato iBlues, ma questa volta più estivo e leggero, senza però rinunciare alla femminilità e all’eleganza. In uno scatto pubblicato su Instagram Sarah Felberbaum indossa un paio di shorts neri a vita alta e dal taglio morbido, abbinati ad una camicia azzurra di lino, con colletto alla coreana e due volant ai lati a impreziosire un look semplice ma d’effetto. Il tocco finale è un paio di occhiali da sole in stile cat eye.