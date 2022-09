Federica Pellegrini e Matteo Giunta, lezioni di stile sul red carpet di Venezia

Segni particolari: bellissimi. La coppia di neosposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta affrontano la prima uscita ufficiale dopo il matrimonio e lo fanno in grande stile. Arrivati a Venezia per assistere alla proiezione del film di Darren Aronofsky, hanno conquistato l’attenzione del red carpet della Mostra del Cinema e degli addetti ai lavoro con due outfit di gran classe. Lui con un completo scuro indossato senza cravatta, lei con un abito lungo Pinko, profondo spacco sulla coscia e scollo a cuore. Non ci sono dubbi: Pellegrini e Giunta la sanno lunga in fatto di eleganza e raffinatezza!

Il look della Divina era completato da pochette e décolleté in tinta ma soprattutto da splendidi gioielli firmati Cartier. I fotografi presenti sul red carpet non solo hanno avuto modo di fotografare la bellezza di Pellegrini e Matteo Giunta ma anche momenti di tenerezza tra i due: non sono mancati infatti baci e gesti affettuosi che hanno mandato in visibilio i fan della coppia. E sono proprio i follower ad aver inondato di commenti positivi il profilo social dell’ex nuotatrice, a riprova che Federica Pellegrini è entrata senza riserve nel cuore degli italiani.

La Divina torna nella sua città natale per partecipare a una delle più importanti kermesse cinematografiche mondiali. Ad annunciare il suo arrivo al Lido è stata una foto pubblicata dalla donna che la ritraeva con la tipica paglietta indossata dai gondolieri. Le nozze della coppia Pellegrini-Giunta, organizzate da Enzo Miccio, sono state uno degli eventi più attesi della stagione. L’ex nuotatrice ha definito i primi giorni da sposa come “sette giorni da favola”. Dopo le nozze, i due sono tornati a Pesaro, città natale di Giunta, in attesa di raggiungere Venezia.