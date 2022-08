Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco. L’ex nuotatrice è arrivata, come da tradizione, con 40 minuti di ritardo, accompagnata dal papà Roberto e da cinque damigelle, tutte vestite in rosa cipria: le colleghe nuotatrici Martina Carraro, Sara Francheschi, Laura Letrari, Chiara Masini Luccetti e Alice Mizzau.

Il rito è stato celebrato da don Antonio Genovese, ex parroco di San Vito e Modesto di Spinea, che l’ha vista crescere. Entrambi gli sposi hanno scelto i fratelli come testimoni.

La “Divina” ha scelto un look total white, curato dalla giovane stilista Nicole Cavallo della maison Nicole Milano per il doppio outfit da cerimonia e da ricevimento. Entrambi gli abiti erano all’insegna della semplicità, ma davvero eleganti.

Ogni dettaglio dell’evento è stato invece curato da uno dei wedding planner più famosi, Enzo Miccio. I 160 invitati sono stati portati in vaporetto al JW Marriot Venice Resort & Spa, in mezzo alla laguna, dove è stato servito un menu tipicamente veneto. La torta nuziale, così come i dolci serviti nel corso della cena, sono stati invece realizzati dal noto pasticcere Iginio Massari, che era anche tra gli invitati. Diversi gli ospiti Vip che non hanno voluto mancare, tra cui spiccano il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo e la presentatrice televisiva Ludovica Comello.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno poi condiviso sui rispettivi social uno scatto mentre escono dalla Chiesa, corredato dallo stesso commento: “27/8/2022. Noi“, il tutto accompagnato da un cuore.

La destinazione scelta per la luna di miele è l’America, “nei nostri luoghi del cuore“, come aveva detto Federica qualche settimana fa in un’intervista al Corriere della Sera. I due neo coniugi sono da sempre attenti al social, per questo hanno chiesto a tutti i presenti di evitare i regali e fare un’offerta a due associazioni benefiche.