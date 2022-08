Il grande giorno è finalmente arrivato. Oggi, sabato 27 agosto 2022, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano, anche se hanno cercato di mantenere il riserbo fino all’ultimo, non solo sulla data ma anche sulla location scelta. I due fidanzati erano stati visti recentemente alla Chiesa di San Zaccaria, situata nei pressi di Piazza San Marco, a Venezia, questo fa quindi pensare che sia quello il luogo in cui si giureranno amore eterno.

I due hanno ufficializzato il loro legame a distanza di qualche tempo da quando si sono messi insieme, nel 2019. Galeotto è stato il tempo trascorso in piscina: lui era infatti l’allenatore di lei, che ha ora definitivamente posto fine alla sua carriera.

Secondo quanto trapela, saranno circa 160 gli invitati tra parenti e amici. Tra loro non ci sarà però Filippo Magnini, storico ex di Federica, oltre che cugino di Matteo. I rapporti tra loro non sarebbero ottimale; del resto, lui ora è sposato con Giorgia Palmas, da cui ha avuto una bambina, Mia.

A curare ogni dettaglio dell’evento è uno dei wedding planner più famosi, Enzo Miccio, che ha condiviso sul suo profilo social uno scatto con i futuri sposi. “Sono arrivati, belli, sorridenti e innamorati e vi devo confessare che sono un po’ emozionato perché é davvero bello stare con loro! Direi che ci siamo quasi, loro sono pronti e voi? – ha scritto su Instagram alla vigilia delle nozze.

Top secret anche l’abito, anche se sembra probabile che Federica Pellegrini abbia deciso di affidarsi a Giorgio Armani, a cui è legata da una grande amicizia nata nel corso della sua carriera.

I due hanno sempre cercato di rivelare pochi dettagli sulla loro storia d’amore, ma sembra che sia stata proprio a “Divina” la prima a manifestare i suoi sentimenti: “Ho fatto io il primo passo e anche il secondo: il mio è stato un lavoro di fino, ci ho messo tanto a farlo smollare” – aveva detto lei in un’intervista. Da lui è invece arrivato l’anello, consegnato al Danieli di Venezia: “Fortunatamente mi sposa, sposa questo povero ragazzo (beh, qualche video di ragazze che hanno detto di no me lo sono guardato, video dove lui è in ginocchio e lei se ne va)” – erano state le sue parole.