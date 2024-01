Federico Loschi e Giorgia Lucini presto sposi: la proposta

Federico Loschi e Giorgia Lucini si sposano: a farlo sapere è lo stesso cestista, che su Instagram ha condiviso una foto della romantica cena durante la quale ha fatto la proposta alla sua fidanzata.

“Quelli bravi scriverebbero ‘She said yes’… io dico che dopo 7 anni, 10 mesi e 2 figli ‘Ha detto sì’… 18.01.2024 #maritoemoglie”, ha scritto lo sportivo nel post, nel quale vediamo una commossa Giorgia Lucini far vedere l’anello. Sul tavolo, una torta sulla quale campeggia la scritta: “Mi vuoi sposare?”.

Nelle sue storie, invece, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso un video nel quale possiamo vedere il momento esatto della proposta, scrivendo: “E io che pensavo di beccarlo sempre… E invece questa volta… c’è riuscito eccome!!! Sì, per tutta la vita”.

La coppia, insieme da oltre sette anni, ha avuto anche due figli, Riccardo e Tommaso, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021. I due si erano conosciuti per caso, come raccontato dallo stesso Federico Loschi su Instagram.

“Ti ho conosciuta in discoteca scappando dall’albergo da una trasferta 7 anni fa… io giocavo a Scafati, tu lavoravi a Milano”, aveva scritto lo sportivo, in un posto pubblicato in occasione del trentesimo compleanno della compagna. “Io un po’ folle, tu molto più di me… chi l’avrebbe detto… 6 anni e 6 compleanni dopo… con due bimbi e una famiglia tutta nostra. Ne hai fatti 30 e sembri una ragazzina… ancora buona come il pane. Ti amo”, aveva concluso. Non ci resta ora che attendere la data ufficiale delle nozze.