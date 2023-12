Ester Glam e Luca Baldacci si sposano: ecco le foto della proposta

Ester Glam, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si sposerà con il suo fidanzato Luca Baldacci. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram, dove ha postato alcune foto della dolce proposta.

“Da oggi amerò sicuramente di più il Natale. Sì” è la didascalia a corrredo degli scatti, nei quali si vede la mano sinistra della donna mentre indossa un anello di diamanti. Nelle altre foto, inoltre, appaiono i figli con una maglietta che recita: “Mamma vuoi sposare il nostro papà?”.

La storia tra i due era nata poco dopo la partecipazione di Ester Glam a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Paolo Crivellin. Il loro primo figlio, Gabriele, è nato nel 2019, mentre nel 2021 la coppia ha avuto il piccolo Brando.

Proprio poche settimane fa, Ester Glam aveva dedicato delle dolci parole al compagno su Instagram: “Noi due siamo l’esatto opposto (…) Eppure, sulle cose più importanti della vita, siamo la stessa persona. Sui valori della famiglia, sull’educazione che vogliamo dare ai nostri figli, sulla bontà, generosità, sacrificio, ideali, interessi, su come viviamo la vita. Su tutto questo possiamo dire che tra me e lui non c’è alcuna, nemmeno MINIMA differenza”, aveva scritto.

“Tu sei la persona più importante della mia vita, ma non solo perché sei il padre MIGLIORE che potessi regalare ai miei figli. Lo sei perché in te trovo sempre riparo, perché con te il mio cuore è in pace. Perché con te tiro fuori la migliore versione di me. Perché con te io ci ho visto tutto ciò che siamo oggi e che nessuno ci ha regalato. Perché con te io posso essere me stessa con le mie fragilità senza avere paura che tu ci possa giocare. Perché non c’è posto in cui io mi senta più nel posto giusto, che con TE. Sempre e ovunque”, aveva concluso l’ex corteggiatrice.