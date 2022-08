"Per la stupidità umana non c’è cura", lo sfogo di Fedez dopo le accuse di Serena Mazzini

Fedez regala ogni giorno ai suoi fan spaccati di vita privata. Su Instagram ma anche su TikTok i video che riguardano Chiara Ferragni e Leone e Vittoria, i due figli della coppia, sono tra i più cliccati. Nei mesi scorsi il rapper milanese si è messo a nudo anche sulle vicende che hanno riguardato da vicino la sua salute. Fedez infatti, dopo aver scoperto per caso di avere un tumore endocrino al pancreas, è stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano.

È stato proprio l’intervento chirurgico il tema di un duro attacco social da parte di Serena Mazzini. La donna, famosa attivista di sinistra, ha pubblicato una story in cui ha sottolineato lo status di privilegiato di Fedez in quanto, nel giro di soli 3 giorni, ha sconfitto un tumore mentre i comuni mortali devono attendere molti mesi anche per una semplice colonscopia. La donna non ha scritto direttamente al cantante ma si è rivolta a Chiara Ferragni invitandola, tra un’accusa e l’altra, a scendere in piazza a lottare per il salario minimo ma anche per l’abolizione dei jet privati.

La risposta di Fedez non si è fatta attendere. L’uomo infatti ha dichiarato che l’operazione è avvenuta tramite il servizio sanitario nazionale “come qualsiasi comune mortale”. Si è detto inoltre stanco dei continui attacchi della donna che gioca spesso sulla sua malattia dimenticando che un intervento del genere lascia delle conseguenze irreversibili oltre a imporre un cambiamento totale delle proprie abitudini di vita, come raccontato alcuni giorni fa dallo stesso Fedez. Il cantante ha concluso che lui non è guarito in 3 giorni e che non esiste nessuna cura per la stupidità umana.