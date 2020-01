Fedez e lo scherzo cattivissimo a Chiara Ferragni

Ormai i fan sono abituati ai commenti ironici e alle battute che Fedez puntualmente riserva a sua moglie Chiara Ferragni su Instagram. Il comportamento goliardico del cantante scatena sempre l’ilarità dell’influencer e di tutti i suoi follower, ma questa volta pare che Chiara non l’abbia presa proprio bene.

Il rapper ha organizzato uno scherzo cattivissimo posizionando in bagno una telecamera nascosta per poter riprendere tutto all’insaputa della Ferragni. Il suo intento era fingere un incidente domestico e ci è riuscito alla perfezione! Inizialmente ha finto una caduta e così ha chiamato aiuto: quando è arrivata la moglie preoccupata, si è coperto il viso con le mani e ha fatto scrocchiare un maccherone nascosto in bocca.

Chiara, sentendo un rumore simile a quello di ossa rotte, è rimasta paralizzata e sconvolta come non mai. Nel suo volto con tanto di occhi sgranati si leggeva solo spavento, mentre lui ha smesso di fingere ed è scoppiato a ridere. L’influencer, rendendosi conto dello scherzo di cattivo gusto, non si è trattenuta ed ha lanciato vari insulti contro il marito.

Il video è finito ovviamente sul web scatenando le risate dei fan che si sono complimentati con Fedez per la sua ingegnosità. Solo Chiara continua a non trovarci niente di divertente ed, infatti, ha voluto commentare: “Sei un pezzo di m***a, continuo a sentire quel rumore maledetto“.