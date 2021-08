Salmo non ne manda a dire. Il rapper sardo, dopo le polemiche relative al suo concerto a Olbia – per la mancanza di distanziamento e il potenziale rischio di contagi da Covid-19 – ha risposto alle accuse nei suoi confronti e, con una serie di storie su Instagram, ha spiegato la sua posizione, ribadendo che il suo intento era ribellarsi a regole imposte dallo stato che considera inutili e che discriminano gli artisti.

“A me non va di fare dei live in maniera molto triste, con le persone sedute e distanziate con la mascherina. Io non ci sto, mi sono battuto per le mie idee. Perché le regole non vanno bene. E quando ho detto che non puoi definirti un artista se non infrangi le regole, se non l’avete capito è perché non siete artisti. Alcuni dei miei colleghi che non l’hanno pensata come me, sappiate che per voi è una sconfitta artistica perché questa cosa la dovevate fare anche voi. Perché io mi sono battuto per cercare di andare contro delle regole ridicole”.