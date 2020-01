Fedez rimprovera la nonna per le sue dichiarazioni filo-fasciste

Dopo la prima puntata andata in onda il 15 Gennaio scorso, il podcast radiofonico Muschio selvaggio ideato da Fedez e l’amico Luis Sal ha già fatto scalpore. Il merito è stato della signora Luciana Violini, nonna di Fedez e ospite della trasmissione insieme a Bello Figo.

La signora ultraottantenne proviene dal quartiere Giambellino di Milano e ha sempre sostenuto la carriera del nipote. Diventata famosa grazie ai video social che ha condiviso il rapper, Luciana adesso è un vero e proprio mito sul web tanto che il suo profilo Instagram vanta ben 232 mila follower.

A far storcere il naso ai fan è stata una dichiarazione infelice della nonnina lanciata in diretta durante l’esordio del podcast. La signora ha inizialmente affermato di simpatizzare per Matteo Salvini, quindi di essere contraria all’immigrazione e a favore della chiusura dei porti. Subito dopo ha rincarato la dose mostrando la sua ammirazione per Benito Mussolini: “Sono pro Mussolini. Ci vuole qua oggi. Ci vuole qua oggi, quello che era prima e non quello che è stato dopo […] Io l’ho conosciuto, io ho preso un premio da Mussolini. Avevo 6 anni. Voi credete nel Mussolini che c’è stato dopo, ma all’inizio ha fatto la Marcia su Roma e oggi ci vorrebbe la Marcia su Roma. Oggi ci vorrebbe“.

A questo punto Fedez non poteva non intervenire e, dopo le dichiarazioni filo-fasciste della nonna, è entrato nella discussione lanciandole un rimprovero e prendendo le distanze dalle sue opinioni politiche: “Nonna, non puoi dire una cosa del genere. Non sono d’accordo con te, ma ognuno dice quello che pensa“.