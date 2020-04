Fedez si traveste da Chiara Ferragni su Instagram

Fedez si traveste da Chiara Ferragni in un nuovo post Instagram, che crea ilarità sul web. La coppia, insieme al piccolo Leone e papà Franco, padre del cantante, stanno intrattenendo da oltre un mese milioni di fan sui loro profili social tra gag, foto e simpatici video. Sempre più amati, anche fuori dal web.

Così questa volta Fedez si traveste da sua moglie, copiandone il look in un post su Instagram. Sulle note di Don’t Stop di Drake, i Ferragnez si esibiscono in un siparietto fashion. Sempre ricordando ai fan di non uscire di casa. La coppia è stata fautrice della raccolta fondi che ha permesso di costruire in soli 10 giorni un reparto di terapia intensiva per il San Raffaele di Milano.

“Ecco la vostra imprenditrice digitale” ironizza Fedez nei panni di Chiara Ferragni. Crop top rosa a quadri, cellulare e gonna in vinile, che però non si chiude. I capi sono rigorosamente della Chiara Ferragni Collection. La coppia si scambia i vestiti nel divertente video, dove Chiara diventa poi il rapper, con t-shirt e bermuda. Così come Blake Lively e Ryan Reynolds oltre oceano, Chiara e Federico sono autoironici e sanno come rendere la loro relazione sempre viva.

Oltre 3 milioni di like in poche ore per i Ferragnez, che dimostrano che sapersi prendere in giro è parte della loro fortuna. Intanto il piccolo Leone, figlio di Fedez e Chiara, diventa una vera star del web, tra video, fan pages e articoli di giornali. Piccoli imprenditori digitali crescono.