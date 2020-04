Fedez su Instagram: questa quarantena mi sta aiutando

Fedez ha dichiarato su Instagram che questa quarantena lo sta aiutando molto, passando del tempo con la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone. Il rapper ha pubblicato una storia in cui spiega quali sono i risvolti di questa quarantena sulla sua persona. Già qualche tempo fa il cantante aveva espresso la sua opinione in merito alla sua condizione sociale, che a volte viveva con molto disagio. Questo periodo lontano dai palcoscenici e vicino alla sua famiglia ha permesso a Fedez di guardare la sua vita da una prospettiva diversa.

“Questo periodo mi ha aiutato a chiudere un ciclo di cambiamento della mia vita che avevo iniziato da più di un anno. Per anni ho vissuto la mia condizione di privilegio come una colpa piuttosto che una risorsa da mettere a disposizione per gli altri.” esordisce il cantante nella sua storia Instagram. Lo scorso mese Fedez e Chiara Ferragni hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare l’ospedale San Raffaele e diversi ospedali lombardi per intensificare i posti di terapia intensiva. La raccolta fondi, lanciata tramite il sito GoFoundMe ha riscosso un notevole successo nel giro di poche ore. In soli dieci giorni è stato allestito il nuovo reparto.

“É innegabile che la ripartenza sarà segnata da grandi difficoltà per tanti italiani. Mi sento di dirvi che io e la mia famiglia cercheremo di fare la nostra parte per dare una mano ad affrontare i numerosi ostacoli che il nostro paese si troverà davanti da qui ai prossimi mesi. Da soli si può fare tanto ma uniti si può fare tutto.” Sin dai primi giorni della quarantena i Ferragnez hanno cercato di sensibilizzare la gente a restare a casa, evitando di uscire. Sia Chiara che Fedez hanno annullato tutti i loro impegni prima dell’inizio ufficiale della quarantena. I due passano le loro giornate condividendo momenti della loro vita di coppia insieme al piccolo Leone Ferragni.