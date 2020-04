Chiara Ferragni: in vendita tuta da 430 euro, sold out in appena 3 giorni

Il mondo della moda si deve fermare durante questo momento difficile di pandemia mondiale, come segno di rispetto nei confronti dei lavoratori e dei potenziali acquirenti? Le risposte, come ovvio, sono molto varie, basti ascoltare cosa pensano a riguardo giganti come Dolce&Gabbana, Armani e Dior. Tuttavia ci sono anche gli influencer che si preparano a lanciare le proprie collezioni, e tra questi non poteva mancare Chiara Ferragni.

È stata infatti lanciata la nuova capsule collection della famosissima “Blande Salad“, in collaborazione con un marchio di abbigliamento sportivo alquanto noto. sia andata sold out in poche ore. Si tratta di una tuta composta da felpa e pantaloni per un totale complessivo di 390 euro (i due capi costano ciascuno 195 euro).

Inoltre la collezione prevede una versione speciale della tuta Reverse Weave, firmata con l’iconico logo “eye”, il cui prezzo sale invece a 235 euro. Inoltre sono presenti due versioni di sneaker differenti, vendute a 215 euro al paio.

Nel catalogo sono poi presenti altri capi, come per esempio un cappellino da baseball dal valore di 65 euro, ma la maggior parte della collezione è già andata sold out nel giro di pochi giorni. Un grande successo per l’influencer, che dimostra come anche in tempi di crisi economica il marketing, se ben diretto, è in grado di arrivare al target desiderato.

Nonostante le polemiche relative alla necessità di lanciare prodotti di fascia alta, sembra che vi siano ancora acquirenti disposti a spendere cifre importanti per capi di abbigliamento il cui valore è dato (quasi) unicamente dalla presenza di uno specifico marchio, in particolare quello dell’influencer che si è resa protagonista di una generosa raccolta fondi per le strutture ospedaliere del Nord Italia.

E per chi non è riuscito ad accaparrarsi la famigerata tuta, contestata ferocemente sul web? Nessuna paura, perché se lo shop online al momento si svela completamente esaurito, è facile prevedere che una volta venuto meno il lockdown sarà possibile acquistarla nei negozi che servono i due brand coinvolti.