Il femminicidio è accaduto nel pomeriggio di giovedì 19 maggio, a Rimini. Un uomo ha accoltellato a morte la moglie e ferito gravemente con lo stesso coltello la figlia 13enne, la quale avrebbe tentato di dividere i genitori per salvare la madre. L’uomo, dopo l’intervento della polizia, è stato bloccato e condotto in questura per essere interrogato. La ragazzina è stata invece portata in ospedale, dopo che sono stati chiamati i soccorsi.

Secondo Fanpage, il femminicidio è avvenuto in un palazzo di via Dario Campana a Rimini, in cui la coppia si occupava della manutenzione del giardino. L’uomo, avrebbe preso il coltello scagliando una serie di fendenti contro la donna. La ragazzina avrebbe inutilmente provato a difendere la madre, rimanendo a sua volta ferita. La donna sarebbe morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. A dare l’allarme e chiamare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini di casa, allarmati dalle urla.

Secondo l’osservatorio nazionale femminicidi lesbicidi trans*cidi di Nonunadimeno – i cui dati sono aggiornati all’8 maggio – nei primi mesi del 2022 si sono registrati 34 casi di donne uccise. Sul sito si legge infatti: