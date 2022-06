Il finale della quarta stagione aveva lasciato i fan a bocca aperta. Ora sono state rivelate le prime immagini dal set di The Handmaid’s Tale 5, all’indomani dell’episodio che aveva scioccato tanto gli spettatori. La piattaforma di streaming Hulu ha finalmente rivelato la data di uscita del quinto capitolo dello show di Bruce Miller, prevista per il 14 settembre 2022.

Ambientata in un futuro distopico nel territorio una volta conosciuto come Stati Uniti, la serie – basata sul romanzo del 1985 di Margaret Atwood – vede la protagonista June Osburne (Elisabeth Moss) impegnata in una lotta contro la violenza sulle donne in una società patriarcale, dove queste sono considerate dagli uomini come meri contenitori sforna-figli.

A rilasciare le immagini inedite è stata la stessa piattaforma di streaming, postandole su Instagram e scatenando l’attenzione dei follower, che non aspettavano altro. Nelle foto, oltre che a Moss, si può vedere Yvonne Strahovski nei panni di Serena Joy Waterford, la moglie del padrone Fred Waterford.

Si attende quindi di scoprire il destino di June, che nell’ultimo episodio della quarta stagione aveva ucciso a sangue freddo Fred Waterford, interpretato da Joseph Fiennes, togliendoli la vita a furia di violenti colpi di pietre e calci, sferrati anche dalle altre ragazze vittime di violenza.

Come riportato da Today.it, lo showrunner di The Handmaid’s Tale ha anticipato a The Hollywood Reporter che l’uccisione di Fred è un punto di partenza da cui è possibile muovere le cose in diversi modi.

June potrebbe infatti finire in prigione per il suo crimine, o anche farla franca, visto che gli unici testimoni della vicenda sono le sue complici. E poi c’è il gesto in sè dell’omicidio che, da un lato, potrebbe ispirare le ancelle alla ribellione ma, dall’altro, infangare la loro immagine davanti agli occhi di tutti.