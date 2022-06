Elettra Lamborghini la sera di sabato 19 giugno 2022 si è esibita in un locale di Riccione ed è stata protagonista di un episodio molto spiacevole. Mentre stava cantando uno dei suoi brani più ascoltati e amati, Pistolero, un ragazzo dal pubblico ha iniziato a rivolgerle insulti, urlandole in più di un’occasione “Sei una troia“, “Puttana“. L’artista, visibilmente a disagio, ha aspettato un po’ prima di reagire e, al termine dello show, ha spiegato in alcune storie Instagram l’accaduto.

“Salgo sul palco […] e mi ritrovo in una situazione imbarazzante“, ha iniziato a raccontare la cantante. “Se ascoltate bene il povero coglione stava riprendendomi urlandomi parole poco carine… Diciamo così“.

Come testimoniano i video della serata, che Elettra Lamborghini ha postato sul suo account ufficiale, in un primo momento l’artista ha voluto fare finta di nulla. Ma poi ha fatto interrompere la musica e, indicando il ragazzo, ha intonato il coro “scemo, scemo” verso di lui. “Uno di questi sfigati qua davanti mi ha detto una parolina che non doveva dire. Prendete e andatevene via“, le parole che ha detto durante il live.

Le urla “tro*a” mentre canta, Elettra Lamborghini interrompe il concerto e fa partire il coro “scemo, scemo”. Brava @ElettraLambo pic.twitter.com/W69NCtj3eP June 19, 2022

A quanto pare, come ha riferito successivamente Lamborghini, il ragazzo avrebbe seguito un trend del momento di TikTok. Questo consiste nell’andare ad un concerto e insultare l’artista, riprendendo il tutto con il cellulare e l’aiuto di qualche amico.

Non è l’unico trend offensivo, irrispettoso – che deriva da una cultura maschilista – che sta girando sui social in questo periodo ai danni delle donne. Appena prima dell’inizio dell’estate, infatti, era diventata virale la Boiler Summer Cup, una moda terribile per la quale i ragazzi in discoteca si sfidano a cercare di abbordare le giovani (con un fisico più in carne della media) per scherzo. Solo per riprendere il tutto e pubblicarlo in rete.

“Non può passare questa cosa come normale, tutti questi trend. Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Non esiste proprio. Questi trend sono la feccia della feccia. Mi Sono davvero sentita a disagio stasera“, ha concluso la cantante di Pem Pem.