Festa della mamma: le gift box più belle da regalare

Il regalo più bello per la Festa della mamma? Una gift box che si prenda cura della sua bellezza! Dalle creme antiage ai sieri rimpolpanti fino al contorno occhi, i prodotti di bellezza contenuti nei cofanetti sono davvero tantissimi e per tutti i gusti e tutti i portafogli.

La Festa della mamma quest’anno in Italia è il 10 maggio e con un po’ di anticipo è possibile organizzarsi anche da casa per farle avere un dono, piccolo o grande che sia, che la faccia sorridere.

Le gift box più belle da regalare? Ecco la lista dei best of della redazione, corredata delle caratteristiche dei prodotti di bellezza contenuti e del prezzo.

SkinLabo Gift Box

Quattro prodotti di bellezza griffati SkinLabo. La gift box contiene una crema gel contorno occhi con acido ialuronico, uno shot di collagene concentrato, una crema attiva al collagene e un siero contorno labbra. La crema gel contorno occhi ha una formula esclusiva che riattiva la microcircolazione della pelle nella zona occhi. Lo shot di collagene è un trattamento intensivo puro ristrutturante per il viso è un riempitivo che ridensifica e ricompatta la pelle, combatte la perdita di tono e di elasticità dei tessuti, previene la formazione delle rughe e riduce e distende quelle già esistenti. La crema attiva è un trattamento anti-age ristrutturante per il viso, con Collagene idrolizzato. Il siero per le labbra idrata e nutre la pelle, stimolando il naturale processo di rinnovamento cutaneo. Ripara, rigenera e previene l’invecchiamento del contorno labbra. La sua esclusiva formula rimpolpa le rughe, restituendo compattezza e tonicità.

Prezzo consigliato: 70 euro

Comfort Zone Sublime Skin Kit

Comfort Zone propone un innovativo sistema correttivo anti-age che contrasta la degenerazione strutturale dell’architettura della pelle, promuovendo un’intensa azione rinnovante, rimpolpante, rassodante. Per un “lifting attivo” dall’interno, è adatto per pelli mature e denutrite e ne ripristina l’idratazione e l’elasticità. Contiene Sublime Skin Essence (100 ml), una lozione concentrata levigante, stimola collagene ed elastina per un aspetto uniforme e compatto. Da applicare dopo la detersione e prima della crema viso. La Sublime Skin Rich Cream (60 ml) è una crema ricca rimpolpante rassodante, con acido ialuronico micro e macro.

Prezzo consigliato: 110 euro

Susanne Kaufmann Glow Box

Il viso risplende di luminosità grazie a un mix di prodotti selezionati da Susanne Kaufmann per la loro efficacia nel donare un aspetto radioso alla pelle. Il confanetto contiene Hyaluron Serum Moisturizing (30 ml), un siero idratante all’acido ialuronico che garantisce un effetto lifting immediato. Grazie all’equilibrata struttura molecolare di questo elemento, la pelle viene profondamente idratata. Il risultato è un viso più giovane, levigato e compatto. La Glow Mask (15 ml) è una maschera viso illuminante, per un incarnato fresco e rinnovato. Grazie a una formulazione rivitalizzante, che si avvale di efficaci ingredienti attivi dalle proprietà antiage e stimolanti del metabolismo cellulare, dà un boost di luminosità alla pelle. La Rose Water Mist (25 ml) è una formulazione spray all’acqua di rose ricca di naturali antiossidanti e di preziose vitamine. Idrata piacevolmente la pelle, apportando al contempo effetti lenitivi e riequilibranti.

Prezzo consigliato: 130 euro

Maria Galland Paris Coffret Activ’Age

In occasione della Festa della Mamma, Maria Galland Paris ha lanciato un Coffret Activ’Age, che combina una crema e un prodotto di trattamento del contorno occhi complementare, il tutto in una candida flower pouch. La Creme Nutri-Contour (15ml ) è un ricco trattamento per gli occhi dall’effetto nutriente, rigenerante e rassodante. L’Active’Age Creme Fine (50ml) è un trattamento per il viso leggero e al tempo stesso nutriente con cellule staminali e peptidi che compensano i segni di mutamento della pelle dovuti all’età e all’ambiente.

Prezzo consigliato: 150 euro

L’Occitane Gift Box Viso Divine

Il cofanetto L’Occitane Viso Divine è ideale per combattere i segni dell’età e le aggressioni esterne. Contiene una Crema viso Divine (4ml), un Siero Reset (5ml) una Eau Essentielle Précieuse (30ml), una Lozione Divine (30ml), uno

Scrub monodose Esfoliante (6ml).

Prezzo consigliato: 29 euro