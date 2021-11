Arriva il weekend e con lui la voglia di tornare al cinema. I film in uscita nelle sale nel weekend del 4 novembre sono tantissimi, pronti a soddisfare i gusti di tutti gli appassionati. Si va dall’attesissimo L’Evénément, Leone d’Oro come Miglior Film alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 78 alla prima pellicola di Mario Vitale, L’afide e la formica.

La scelta di Anne – L’Evénément, Trailer

Regia di Audrey Diwan / Cast: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry–Diquéro

Leone d’Oro come Miglior Film alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 78, il film racconta la storia di Anne, una giovane donna che scopre di essere rimasta incinta. Anne non vuole tenere il bambino e rinunciare ai suoi sogni, ma prima della legalizzazione dell’aborto e l’arrivo della pillola contraccettiva, l’interruzione della gravidanza per una donna era un vero e proprio calvario…

Antigone, Trailer

Regia di Sophie Deraspe / Cast: Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria, Rawad El–Zein, Hakim Brahimi

Il film racconta la storia della sedicenne Antigone, originaria dell’Algeria vive a Montréal con i fratelli, la sorella e la nonna. La vita da immigrati non è facile e le cose peggiorano ulteriormente quando, in seguito a un incidente uno dei fratelli di Antigone muore e l’altro viene arrestato. La ragazza comincerà una vera e propria lotta per ottenere giustizia.

L’ultima notte a Soho, Trailer

Regia di Edgar Wright / Cast: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp, Diana Rigg

Il film, a metà strada tra horror, thriller e dramma psicologico, racconta la storia di Eloise, ventenne cresciuta con la nonna dopo il suicidio della madre, e animata dal sogno di diventare stilista. La giovane si trasferisce nel celebre quartiere di Londra, Soho, dove però la sua vita prende una piega inaspettata…

I molti santi del New Jersey, Trailer

Regia di Alan Taylor / Cast: Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini

Ambientato negli Stati Uniti nel bel mezzo delle sommosse di Newark negli anni Sessanta, il film s’ispira alla fortunata serie HBO I Soprano. Per la precisione racconta la storia di Tony Soprano prima di diventare il capo dell’organizzazione criminale che abbiamo conosciuto nella serie tv andata in onda dal 1999 al 2007.

L’afide e la formica, Trailer

Regia di Mario Vitale / Cast: Cristina Parku, Valentina Lodovini, Beppe Fiorello, Alessio Praticò, Nadia Kibout

Primo lungometraggio del regista Mario Vitale, racconta del rapporto tra tra un burbero professore di educazione fisica, Michele, e un’adolescente musulmana, Fatima, decisa a inseguire i suoi sogni, regalandoci una bella storia di integrazione.