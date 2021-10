Sta arrivando il weekend e con lui la voglia di tornare al cinema cresce, soprattutto grazie alle nuove proposte nelle sale. I film in uscita a partire dal 28 ottobre sono tanti e tutti diversi tra loro, pronti a soddisfare i gusti dei cinefili più disparati. Si va, infatti, dall’attesissimo Freaks Out di Gabriele Mainetti a Madres Paralelas di Pedro Almodóvar, passando per il secondo capitolo de La Famiglia Addams, che con l’avvicinarsi di Halloween è proprio un must watch. Ecco la lista dei film al cinema questo fine settimana, con trailer, cast e molto altro.

Freaks Out, Trailer

Regia di Gabriele Mainetti / Cast: Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini

Roma 1943. Quattro amici con doti speciali lavorano in un circo gestito da Israel, punto di riferimento e amico. Un giorno, l’uomo sparisce nel nulla. Senza il loro capo a guidarli, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si sentono abbandonati e cercano una via di fuga dalla città occupata dai nazisti.

Madres Paralelas, Trailer

Regia di Pedro Almodóvar / Cast: Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde

Il film segue la storia parallela di due donne, Janis e Ana, che diventano madri lo stesso giorno a Madrid. Janis è una fotografa affermata, Ana un’adolescente ancora spaventata dalla vita. Le loro storie si intrecciano e le due sviluppano un forte legame che evolve in maniera simmetrica. Presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è valso a Penelope Cruz la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile.

A white white day, Trailer

Regia di Hlynur Palmason/ Cast: Ingvar Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, Björn Ingi Hilmarsson

Ambientato in una remoto e freddo paesino dell’Islanda, il film racconta la storia di Ingimundur, un ex commissario di polizia che si occupa della nipotina. Dopo la morte della moglie – a causa di un sinistro stradale – ha deciso di andare in congedo. Ma una verità nascosta a lungo sta per venire fuori…

La famiglia Addams 2, Trailer

Regia di Greg Tiernan / Con Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Loredana Berté

Sequel d’animazione che vede protagonista l’iconica Famiglia Addams. In questo secondo film, che segna il ritorno sul grande schermo della famiglia più spaventosa di tutti i tempi, Lo zio Fester, da lungo tempo scomparso, fa ritorno a casa in circostanze sospette. La piccola Mercoledì si accorge subito che c’è qualcosa che non quadra.

Antlers – Spirito Insaziabile, Trailer

Regia di Scott Cooper/ Cast: Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene (II), Scott Haze

Un’insegnante di liceo si accorge che uno dei propri studenti custodisce un terribile segreto che potrebbe mettere a rischio la vita della cittadina dell’Oregon in cui la vive insieme al fratello sceriffo.