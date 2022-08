Chiara Nasti e Mattia Zaccagni svelano il nome del figlio, scoppia la polemica sui social

Manca poco più di un mese all’arrivo del primogenito di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. L’evento fa discutere da mesi sia per la gigantesca festa organizzata allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del gender reveal party sia per alcune esternazioni della nota influencer partenopea in merito ai chili accumulati in gravidanza. In queste ore Nasti ha pubblicato su Instagram uno scatto dolcissimo che la ritrae con Zaccagni e i cuccioli di casa. La didascalia non lascia adito a dubbi:” Family. Aspettando Thiago”.

Ed è stato proprio il nome del piccolo a scatenare i commenti polemici su Instagram. Le accuse piovute sulla coppia sono state tra le più disparate. C’è chi li accusa di aver copiato il nome da Sofia Crisafulli, nota tiktoker, e chi invece afferma che Zaccagni stia imitando Lionel Messi, il famoso calciatore argentino che ha chiamato suo figlio nello stesso modo. Chiara Nasti stavolta ha scelto la strada del silenzio e ha replicato a un solo commento.

Una follower ha chiesto chi avesse scelto il nome e Nasti ha replicato che Thiago è piaciuto a entrambi perché hanno più o meno gli stessi gusti. La gravidanza di Chiara Nasti, tra una polemica e l’altra, è stata allietata anche dalla proposta di matrimonio di Zaccagni. L’influencer, dopo aver accettato, ha dichiarato però di non volersi sposare con il pancione. Il piccolo Thiago nascerà a novembre, le nozze quindi non saranno celebrate prima del 2023.