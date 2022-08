Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, è arrivata la proposta di matrimonio

È finalmente arrivata la proposta di matrimonio di Mattia Zaccagni! L’attaccante della Lazio, approfittando dell’ultimo fine settimana prima dell’inizio del campionato, ha chiesto a Chiara Nasti di sposarlo. La scena sembra arrivare direttamente da Hollywood: le onde del mare, una cenetta romantica a lume di candela e il giocatore che si inginocchia visibilmente emozionato con un anello in mano. La coppia, che ci ha abituato spesso a esternazioni sopra le righe, corona così il suo amore, già suggellato dall’arrivo di un bebè fra qualche mese.

E la risposta di Chiara è arrivata subito, tra lacrime, abbracci e teneri baci. In una foto pubblicata su Instagram la donna, visibilmente emozionata, mostra il diamante che Zaccagni le ha regalato mentre il futuro sposo la bacia teneramente sui capelli. La didascalia dell’immagine pubblicata dalla nota influencer napoletana recita semplicemente “Lo voglio SISISISI. Non vedo l’ora di essere tua moglie”. Data e luogo delle nozze però sono ancora tutte da decidere. Nei prossimi mesi infatti li attende uno degli impegni più importanti della loro vita!

Manca poco infatti alla nascita del loro primogenito che, come sappiamo, sarà un maschietto. Zaccagni e Nasti avevano annunciato il sesso del nascituro con un gender reveal party che, se da una parte aveva fatto sognare i fan della coppia, dall’altra li aveva resi oggetto di numerose polemiche. Per celebrare l’evento infatti i due futuri sposi avevano deciso di affittare l’intero Stadio Olimpico per la modica cifra di 60 mila euro e di pubblicare il fatidico “It’s a boy” sui maxischermi con tanto di coriandoli che hanno colorato di blu il mitico campo verde!