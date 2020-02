Fondotinta coprenti: i migliori per una pelle senza imperfezioni 

I fondotinta coprenti riescono a coprire macchie, segni sul viso lasciati dall’acne, pori dilatati. In commercio esistono prodotti di bellezza di diverse formulazioni, da quelle liquide a quelle cushion, fino ai compatti e agli stick.

I fondotinta studiati ad hoc riescono a camuffare occhiaie e discromie del viso ma nello stesso tempo mettono al riparo da quel fastidioso effetto cerone grazie ai pigmenti presenti, in grado di catturare e riflettere la luce.

I fondotinta liquidi a effetto mat sono più consistenti e sono adatti per le pelli più secche mentre quelli più leggeri sono ideali per le pelli miste o grasse. Gli stick sono i più pratici anche in viaggio e nel quotidiano sono perfetti per i ritocchi, mentre i compatti sono per chi ha dimestichezza nella stesura.

I migliori? Ecco i fondotinta coprenti in versione fluida preferiti della redazione di DireDonna.

Fondotinta coprenti: Le Teint Ultra di Chanel

Fondotinta fluido dal risultato opaco luminoso, per un colorito impeccabile da mattina a sera. La sua consistenza fluida, fine e no transfer, unisce copertura e confort, per garantire un risultato perfetto e naturale.

Caratteristiche : l’associazione di polveri opacizzanti e di un duo di zinco e polisaccaride per tenere sotto controllo le zone lucide e offrire 12 ore di risultato opaco luminoso

: l’associazione di polveri opacizzanti e di un duo di zinco e polisaccaride per tenere sotto controllo le zone lucide e offrire 12 ore di risultato opaco luminoso Pro : due principi attivi umettanti, per un confort assoluto che dura tutto il giorno. Pigmenti idrofobi, per un colorito uniforme in ogni circostanza. Oil-Free

: due principi attivi umettanti, per un confort assoluto che dura tutto il giorno. Pigmenti idrofobi, per un colorito uniforme in ogni circostanza. Oil-Free Tonalità: disponibile in 10 nuance

Prezzo consigliato: 50 euro Acquista ora

Dior Forever

Fondotinta a lunga tenuta fluido e avvolgente non si accontenta di ravvivare la pelle alla prima applicazione, ma continua ad accentuarne la naturale bellezza giorno dopo giorno grazie a una formula arricchita di ingredienti curativi accuratamente selezionati. L’incarnato appare perfetto e omogeneo e i pori attenuati.

Caratteristiche : la grana della pelle è più stretta e affinata, con un finish vellutato che non produce quell’antiestetico effetto maschera. Si prende cura delle pelle proteggendola da secchezza, aggressioni esterne e raggi UV-A e UV-B, grazie al fattore di protezione SPF

: la grana della pelle è più stretta e affinata, con un finish vellutato che non produce quell’antiestetico effetto maschera. Si prende cura delle pelle proteggendola da secchezza, aggressioni esterne e raggi UV-A e UV-B, grazie al fattore di protezione SPF Pro :lascia un finish mat vellutato, ma è disponibile anche nella versione illuminante Dior Forever Skin Glow

:lascia un finish mat vellutato, ma è disponibile anche nella versione illuminante Dior Forever Skin Glow Tonalità: disponibile in 36 nuance

Prezzo consigliato: 49 euro Acquista ora

Fondotinta coprenti: Sensai Cream Foundation Fondotinta

Fondotinta anti-età che assicura un finish naturale, rende la pelle setosa e minimizza i segni del tempo. La pelle risplende di bellezza, i segni del tempo sembrano scomparsi.

Caratteristiche : assicura una perfetta copertura delle imperfezioni, uniforma l’incarnato, dona luminosità e rende la pelle elastica e luminosa come la seta

: assicura una perfetta copertura delle imperfezioni, uniforma l’incarnato, dona luminosità e rende la pelle elastica e luminosa come la seta Pro : fondotinta in crema formulato con l’80% di agenti skincare

: fondotinta in crema formulato con l’80% di agenti skincare Tonalità: disponibile in 6 nuance

Prezzo consigliato: 98 euro Acquista ora

Nars Natural Radiant Longwear Foundation

L’alta coprenza diventa super naturale. La formula traspirante che non svanisce è arricchita con estratti di lampone, mela e anguria che rendono la pelle più morbida e ne migliorano immediatamente l’aspetto, per una luminosità a lunga durata. Il prodotto ha una migliore tenuta, una maggiore durata e un aspetto luminoso ora dopo ora.

Caratteristiche : offre 16 ore di comfort e una luminosità alla massima potenza

: offre 16 ore di comfort e una luminosità alla massima potenza Pro : la speciale tecnologia di skin matching assicura l’abbinamento perfetto

: la speciale tecnologia di skin matching assicura l’abbinamento perfetto Tonalità: disponibile in 33 nuance

Prezzo consigliato: 46 euro Acquista ora

Clarins Fondotinta opacizzante e pori minimizzati

Fondotinta anti-pori dilatati e anti-lucidità. Uniforma naturalmente la pelle, opacizza e agisce come una “gomma da cancellare” che leviga segni d’espressione e pori grazie alle sue microperle costituite da gomma di acacia.

La grana della pelle è affinata, i pori sono minimizzati.

Caratteristiche : la pelle risulta fresca, levigata e confortevole

: la pelle risulta fresca, levigata e confortevole Pro : protezione antiradicali

: protezione antiradicali Tonalità: disponibile in 4 nuance

Prezzo consigliato: 40 euro Acquista ora