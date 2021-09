Dopo il successo nell’edizione del 2006 del Grande Fratello, Francesca Cipriani è pronta a rimettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia. Questa volta come vip. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste, torna lunedì 13 settembre, in prima serata sul principale canale Mediaset.

“Torno al Gf dopo aver debuttato lì quindici anni fa – ha detto Francesca in un’intervista rilasciata a Tgcom24 -. Ora sono una donna ed entro per essere me stessa. Non sono né strega né stratega“.

Allegra, vivace, ironica e sempre con la battuta pronta, Francesca Cipriani D’Altorio è nata a Popoli nel 1984. Dopo la laurea in Scienze Politiche ha deciso di dedicarsi completamente alla carriera televisiva, ottenendo un grande successo grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel 2006. Francesca, nella casa, riesce a farsi notare per la sua esuberanza e per il suo essere estremamente estroversa (nonché per la famosa litigata con Valentina Vignali).

L’anno successivo, forte del successo ottenuto, è riuscita ad approdare a Sky dove ha condotto la rubrica Show television, mentre nel 2008 diventata la co-conduttrice di Qui studio a voi stadio, il celebre programma trasmesso su tele Lombardia. Nel 2009 è stata una delle inviate del salotto di Barbara D’Urso con Domenica cinque. Ma il successo vero e proprio per lei è arrivato nel 2010 anno in cui ha partecipato e vinto il reality La pupa e il secchione insieme a Federico Bianco.

Nel 2011 ha affiancato Enrico Papi nella conduzione del programma televisivo Trasformat e sempre nello stesso periodo è diventata anche l’inviata di Kalispera, la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Nel 2018 ha partecipato al reality show L’isola dei Famosi, mentre nel 2021 è tornata a condurre La Pupa, il secchione e Viceversa 2021 stavolta affiancando Andrea Pucci.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesca Cipriani sta attualmente frequentando il ristoratore napoletano Massimo Di Caprio. Negli anni Francesca è stata legata a diversi uomini, uno dei suoi ultimi ex è il calciatore Adil Rami, ex giocatore rossonero e Biagio D’Anelli, con il quale ha avuto un flirt.