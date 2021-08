La casa più spiata d’Italia ha una nuova concorrente ufficiale. Dopo le anticipazioni che hanno riguardato la presenza di Katia Ricciarelli nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è la stessa Sophie Codegoni ad aver annunciato la sua partecipazione al reality. L’ex tronista di Uomini e Donne, in un’ intervista rilasciata alla rivista Chi, ha parlato, con il direttore Alfonso Signorini, a 360 gradi della sua vita e dei flirt, veri o presunti, che le sono stati attribuiti.

Nata a Varese nel 2000, Sophie ha partecipato al programma condotto da Maria De Filippi nell’ultima stagione dello show di Canale 5. Nel febbraio 2021, la modella cresciuta a Riccione ha deciso di uscire dalla trasmissione scegliendo il corteggiatore Matteo Ranieri, dopo essere uscita in esterna anche con Nino Vadalà e Antonio Borza. Dopo la fine della storia d’amore con Matteo, terminata per volontà del ragazzo come ha specificato Sophie, la ragazza è stata al centro di gossip che la volevano impegnata nelle relazione con il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo e con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

A proposito di queste voci, l’ex tronista e futura inquilina della casa del Gf, ha dichiarato a in un’intervista a Chi ripresa da Il Sussidiario che “Zaniolo è soltanto un amico” e che quando Corona l’ha indicata ai carabinieri come sua convivente, l’ha fatto “perché la situazione lo richiedeva”. Staremo a vedere se il programma consentirà all’ex tronista di trovare il vero amore. Lei intanto fa sapere che “con gli uomini sono sfigata ma se là trovo l’amore lo prendo al volo”.

Sophie, nella casa, magari avrà modo anche di aprirsi e di raccontare del suo rapporto conflittuale con il padre. L’uomo, infatti, non ha mai avallato la sua scelta di abbandonare gli studi per intraprendere la carriera televisiva.

Dal 13 settembre potremo assistere alla nuova edizione del Gf che, oltre alle due concorrenti già ufficializzate, secondo diversi rumors dovrebbe vedere protagonisti: Giucas Casella, Jo Squillo, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Davide Silvestri, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Asia Argento e Morgan) e Andrea Casalino.