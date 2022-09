Francesca Cipriani, presto le nozze con Alessandro Rossi

Francesca Cipriani è stata una delle protagoniste più amate dell’ultimo Grande Fratello Vip. Il carattere esuberante, le esternazioni ma soprattutto la storia d’amore con Alessandro Rossi hanno fatto sorridere i telespettatori in molte occasioni. E proprio nel corso della fortunata trasmissione televisiva, è arrivata la proposta di matrimonio che è stata accolta dalla donna con copiose lacrime di gioia. Dopo aver lasciato il programma di Signorini per un piccolo problema di salute, Cipriani ha preferito continuare in silenzio i preparativi per la cerimonia.

Ieri è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale anche se la data rimane ancora avvolta dal mistero. Francesca Cipriani infatti ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae mentre dà un tenero bacio ad Alessandro Rossi. La didascalia è sibillina perché la donna scrive semplicemente “Presto sposi. Quando? Nel 2022 “. Continua quindi il più assoluto riserbo sulla data e sul luogo dell’evento. Prosegue quindi a gonfie vele questo rapporto nato per caso nel 2021 e sul quale nessuno degli amici della coppia avrebbe scommesso un euro!

I due ragazzi si sono conosciuti a una cena tra amici, ma mentre per Rossi è stato subito colpo di fulmine, per Cipriani il sentimento è nato dopo un corteggiamento serrato da parte del compagno. L’uomo ha saputo regalare alla showgirl quella serenità di cui aveva un disperato bisogno dopo aver vissuto una serie di violenze da parte dell’ex fidanzato. A raccontarlo alle telecamere del Grande Fratello Vip è stata proprio Rita, la madre di Francesca Cipriani, nel corso di un dialogo emozionante e struggente con la figlia che si è scusata per averle procurato un dolore così grande.