Francesca Cipriani è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip a 15 anni dal suo debutto. E il suo personaggio, come sempre, sta regalando sorprese. Nel corso della 21esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini la showgirl ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte del fidanzato Alessandro Rossi, che è entrato in diretta nella casa per chiederle la mano “voglio stare solo con te, e voglio invecchiare con te”, le aveva detto lasciandola senza parole.

Altra sopresa per Francesca Cipriani nella puntata di venerdì 26 novembre: a entrare in casa questa volta è stata la madre Rita, che le ha espresso tutta la sua felicità per il futuro matrimonio con Alessandro. “L’ho conosciuto bene in questi tre mesi, hai trovato un uomo meraviglioso. Vai avanti come un treno. Ragazzo migliore non potevi trovare”. La madre della showgirl ha affrontato in diretta anche un discorso passato di violenza affrontato con dolore dalla figlia: “Siamo stati male per colpa di un carnefice, di un orco”, ha raccontato. E quando Francesca ha detto, commossa, di sentirsi in colpa per aver procurato sofferenza alla madre, la signora ha replicato: “Dobbiamo ringraziare le forze dell’ordine, i carabinieri che ci sono sempre stati. Non mi devi chiedere scusa per questo, deve renderti più forte e combattiva“.