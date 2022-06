Questo è un periodo davvero emozionante per Francesca Ferragni: la dentista, e sorella di Chiara Ferragni, è incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore con il suo fidanzato Riccardo Nicoletti, col quale sta insieme da 10 anni. Manca davvero pochissimo al parto e la coppia si sta preparando a trasferirsi nella nuova casa.

Tante novità quindi nella vita di Francesca Ferragni, che ha anche pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della sua nuovissima abitazione: “Manca ancora qualcosa, ma è già casa”, scrive nella caption con il pancione in bella vista e la famiglia al completo, lei, Riccardo Nicoletti e il loro cane.

Inoltre a marzo 2022 c’è stata anche una bellissima proposta di matrimonio, e nei mesi a venire per la coppia sono previste tante altre emozioni. L’attesa del piccolo di Francesca è molto attesa dalle sorelle della futura mamma Chiara e Valentina Ferragni, e proprio l’imprenditrice digitale non sta più nella pelle e desidera conoscere il suo primo nipotino.

Solo qualche settimana fa i parenti le hanno organizzato un baby shower a sorpresa. “È stato bellissimo, non ce l’aspettavamo. C’erano i nostri amici, le nostre famiglie, è stato bellissimo e divertente. Grazie mille a tutti”, aveva commentato Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti a fine festa sulle storie Instagram.

Tante risate e anche tante lacrime, come quando Chiara Ferragni ha letto la sua dedica per l’arrivo di Edoardo, il nome scelto dalla coppia e spoilerato proprio in questa occasione. L’influencer si è commossa a tal punto da dover interrompere più volte il suo discorso: