Francesca Michielin infiamma Battiti Live, sul palco con lei anche Fedez

Francesca Michielin ha scelto all’ultimo di partecipare alla quarta puntata di Battiti Live come ospite di punta, dopo tante richieste da parte della redazione.

E alla fine ha saputo proprio stupirci con la sua voce, e, insieme a Fedez, ha realizzato uno show veramente fantastico, degno del suo nome.

Siamo sempre più incuriositi da questo duo, che si consolida ogni giorno sempre di più.

Non pensava nessuno, nemmeno lei, di arrivare così lontano… E invece ce l’ha fatta.

Una ragazza di umili origini, che con la sua passione per la musica ha deciso di mettersi in gioco e riuscire ad arrivare dove nessuno è mai riuscito. Partendo dal talent X Factor, Michielin nel tempo si è imposta come una delle voci più belle e particolari della nostra musica.

Non possiamo parlare di sola fortuna, per una cantante che da diversi anni si mette in gioco nel mondo della musica.

Francesca Michielin è riuscita a coronare il sogno di molti, e ha dimostrato di non saper lasciarsi sfuggire delle buone possibilità, collaborando con i migliori artisti italiani.

Non solo cantante, ma anche conduttrice e attenta imprenditrice di se stessa, una qualità da tenere in considerazione per il futuro, come monito per tutte le giovani che vorrebbero seguire il suo percorso: volere è potere.