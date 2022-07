Matrimonio a Prima Vista, è nato Riccardo, il figlio di Francesca Musci e Andrea Ghiselli

Durante la notte tra il 25 e il 26 luglio è nato Riccardo, il figlio di Francesca Musci e Andrea Ghiselli, divenuti famosi grazie al programma Matrimonio a Prima Vista Italia.

I neogenitori hanno partecipato a due differenti edizioni della celebre trasmissione di Real Time. Tuttavia, questa esperienza in comune ha permesso a Francesca e Andrea di conoscersi e innamorarsi, fino a coronare la loro relazione con il regalo più importante: il loro piccolo Riccardo, annunciato con immensa gioia sui canali social della coppia.

A dare la lieta notizia è stata per prima la neo mamma, con la pubblicazione di una storia sul suo profilo Instagram, dove non ha risparmiato ringraziamenti alle sue follower, per tutto l’affetto ricevuto in un momento tanto importante per lei e Andrea: “Grazie a tutte, sono molto stanca e provata” ha scritto, mostrando con orgoglio il braccialetto del piccolo Riccardo, abbinato al suo.

La dolce attesa era stata annunciata con gioia, appena raggiunte le 15 settimane di gravidanza, per mezzo dei rispettivi profili social, suscitando l’entusiasmo di tutti i follower dalla coppia e lo stupore di coloro che non avrebbero scommesso sul loro futuro.

La storia d’amore tra Francesca Musci e Andrea Ghiselli è, per certi versi, unica. La ragazza, infatti, ha partecipato alla seconda edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, nel 2017, sposando Stefano Protaggi e costruendo con lui un matrimonio relativamente longevo, per gli standard del reality. I due si sono lasciati nella primavera dal 2021.

Andrea, invece, è stato un concorrente della terza edizione del programma, nel 2020. Durante le riprese, ha sposato Nicole Soria, dando vita al tipico matrimonio al buio, mai decollato e durato appena qualche mese.

Una volta liberi dai rispettivi coniugi, Francesca Musci e Andrea Ghiselli hanno finalmente trovato il vero amore insieme, impegnandosi in una relazione inizialmente caratterizzata da tensioni e allontanamenti temporanei e, infine, coronata dalla nascita del loro primo figlio alle 4.00 di questa notte.

Quel che è certo, è che, da oggi, i fan di Francesca Musci e Andrea Ghiselli avranno un nuovo beniamino da sostenere fedelmente: il piccolo Riccardo.