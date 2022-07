In molti la conoscono come Elena Giordano, uno dei personaggi principali della ormai storica soap opera Un posto al sole. Stiamo parlando di Valentina Pace, che nella giornata del 13 luglio è convolata a nozze con il suo compagno, l’imprenditore Stefano Moruzzi, al quale è legata da sette anni.

Il loro matrimonio è stato celebrato nella meravigliosa cornice dei castelli romani, dove l’attrice e l’imprenditore si sono detti sì con un rito civile. Pace aveva più volte dichiarato di aver sempre sognato un matrimonio in chiesa: a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, però, i tempi sarebbero stati troppo lunghi, e la coppia ha quindi deciso di rimandare la cerimonia religiosa in un secondo momento. Come si vede dalle foto pubblicate dall’attrice sulla sua pagina Instagram, si è trattato di un matrimonio intimo e romantico: gli sposi erano circondati dai loro parenti e amici, e le loro figlie hanno preso parte alla cerimonia come damigelle. La coppia ha infatti avuto una bambina nel 2019, Matilde, ma l’attrice era già mamma di Alice, avuta da una precedente relazione.

Immancabili, poi, anche gli amici con cui Valentina Pace condivide il set di Un posto al sole da ormai 20 anni: alla cerimonia erano infatti presenti Nina Soldano, volto di Marina Addezio Giordano, Michelangelo Tommaso, che interpreta Filippo Sartori, e Samanta Piccinetti, interprete di Arianna Landi.

“Mi bacerai sempre così per i prossimi 50 ani?“, ha scritto Valentina Pace sui social, a corredo di una romantica immagine che la ritrae con il suo sposo durante il taglio della torta. L’attrice ha raccontato tramite Instagram tutte le emozioni di un giorno così importante: “Emozione indescrivibile ….un giorno che rimarrà indelebile nel mio cuore“, si legge sotto uno scatto di famiglia, in cui gli sposini hanno posato insieme alle loro meravigliose figlie.