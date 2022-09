Francesca Sofia Novello in abito bianco per il battesimo di Giulietta

Palloncini, teneri orsetti, musica a gogo e luci colorate per rallegrare una delle serate più emozionanti per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Sabato 10 settembre la coppia ha battezzato la piccola Giulietta. La location scelta è una delle più suggestive delle Marche ovvero il Castello di Granarola, una meravigliosa dimora storica situata a pochi metri dal mar Adriatico. Alla cerimonia sono intervenuti numerosi amici della coppia come Cesare Cremonini che ha pubblicato sul suo profilo Ig una foto che lo ritrae con la piccola Giulietta e la mamma. Tenerissima la didascalia: “Giulietta,pure love. pure friends… (e future cantanti)”.

Non è passato inosservato l’outfit scelto da Francesca Sofia Novello. La modella ha indossato un lungo abito color panna caratterizzato da un taglio semplice e privo di ricami che le sottolineava con garbo la silhouette. La donna ha scelto di ravvivare l’insieme con accessori come le scarpe e la micro bag in total black. Sembra quasi un abito da sposa, hanno pensato in molti, cercando un chiaro riferimento alle eventuali nozze con Valentino Rossi. Dalla coppia non è arrivata nessuna conferma!

Elegantissima anche la piccola Giulietta Rossi, nata il 4 marzo scorso. La piccola ha sfoggiato per l’occasione un delizioso abitino bianco impreziosito da piccoli dettagli pastello declinati nei toni del rosa e del giallo. In una recente intervista, Valentino Rossi ha dichiarato di avere numerosi progetti per il futuro. Uno di questi riguarda proprio l’eventualità di allargare la famiglia, possibilmente con un maschietto da mettere al più presto in sella a una moto. Prosegue dunque a gonfie vele la relazione tra Francesca Sofia Novello e l’ex pilota della moto GP!