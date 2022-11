Ilary Blasi svela la verità sul suo rapporto con Edmondo Israilovici

No, non c’è nessun flirt in corso tra Ilary Blasi e Edmondo Israilovici, l’immobiliarista con cui è stata fotografata insieme nei giorni scorsi. “Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta”, commenta divertita la Blasi, che non smette mai di stupire i suoi fan per il suo carattere e il modo di affrontare la vita. Attraverso il caricamento di alcune storie su Instagram, Ilary riprende l’uomo mentre è al ristorante insieme ad altre due persone, spiegando di conoscerlo da più di 15 anni e che è molto più anziano di lei. In conclusione, arriva anche un selfie per chiedere il capitolo una volta per tutte.

Nei vari video girati in ristorante, Ilary Blasi ha speso diverse battute nei confronti di Edmondo Israilovici, per gli amici Mondo: “Dimmi la verità, adesso rimorchi di più?” ha chiesto Ilary all’immobiliarista. Edmondo, stando al gioco, ha prontamente replicato: “No, mi hai bruciato”. Tra una battuta e l’altra, la conduttrice televisiva ha anche svelato che Edmondo è single, invitando tutte le sue follower a contattarlo al suo profilo ufficiale. La Blasi, che intanto è stata confermata all’edizione 2023 de L’Isola dei famosi, è dunque riuscita a smontare anche stavolta con classe e ironia il gossip che la riguardava da vicino.

La strategia che Ilary Blasi ha intrapreso dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti sta portando i suoi frutti. Un innato sarcasmo e un’apertura totale ai follower la rendono sempre più amata dal pubblico. Il suo ex, intanto, è stato visto alla Fiera del Mobile di Caserta in compagnia di Noemi Bocchi, dopo aver scelto di andare a convivere in una nuova casa e rifarsi dunque una vita: per loro sembra sia arrivato il momento di arredare il super attico visitato non tanto tempo fa a Roma Nord.