Francesco Totti e Noemi Bocchi sorpresi in giro per Roma Nord in cerca della casa perfetta

La loro storia d’amore non è più un segreto, tanto che Francesco Totti e Noemi Bocchi si lasciano fotografare volentieri mentre sono insieme allo stadio, partecipano ad un torneo di paddel oppure partono per un weekend romantico a Montecarlo, dove cenano nel ristorante di Flavio Briatore. La novità, però, è rappresentata dal fatto che la storia fra i due procede così a gonfie vele che sono stati sorpresi in compagnia di un agente immobiliare, intenti a visitare appartamenti in zona Roma Nord.

I due hanno visitato diversi appartamenti in zona, in particolare grandi attici, probabilmente per ospitare l’intera famiglia allargata. Con loro, infatti, sono state viste anche Isabel, figlia del Capitano, e la prima figlia di Noemi: le due bambine sembrano già molto amiche e camminano mano nella mano. Prove di famiglia, quindi, perché Francesco e Noemi sono alla ricerca di una casa perfetta dove poter stare tutti, anche Christian e Chanel tutte le volte che vorranno.

In molti si domandano come stia reagendo Ilary Blasi alla nuova vita di quello che è ormai il suo ex marito. La conduttrice per il momento non rilascia dichiarazioni e non parla della separazione, ad eccezione di qualche video divertente sui social, come quello nel quale ha taggato proprio il Pupone, che la ritrae davanti ad un negozio della Rolex. Sembra certo, però, che i due si rincontreranno presto in tribunale dove dovranno decidere su come procedere alla divisione dell’ingente patrimonio e probabilmente parleranno anche dell’assegno di mantenimento per i figli.