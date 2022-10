A maggio 2022 Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco, ha festeggiato il suo 15esimo compleanno, ma solo ora ha potuto “scartare” quello che con ogni probabilità era il regalo più atteso. La ragazza, infatti, come molti altri coetanei, desidera essere indipendente e ha ricevuto una minicar, che può essere guidata anche da chi ancora non ha preso la patente.

La ragazza si è così recata in concessionaria, che ha documentato il tutto tramite il suo profilo social, a conferma di come la sua presenza non possa che dare lustro al punto vendita. “Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a ”scartare” il suo nuovo regalo!” – si legge nel post a corredo del video pubblicato.

La piccola vettura era ricoperta da fiocchi rossi e gialli, i colori del cuore di papà Francesco.

Non si sa chi abbia deciso di fare questo dono così speciale a Chanel Totti, ma c’è chi pensa che l’idea sia venuta proprio al Pupone, consapevole di come il veicolo possa essere utile alla figlia, che ha ora un’età in cui si desidera passare parte del proprio tempo libero in compagnia degli amici.

La minicar potrebbe essere utile alla giovane anche per vedere più facilmente il papà, che ora si sarebbe trasferito secondo alcune indiscrezioni a Roma Nord per stare vicino alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Sia lei sia il fratello maggiore Cristian, oggi 17enne (anche a lui anni fa era stata regalata una minicar) dovrebbero infatti continuare a stare nella mega villa di famiglia all’Eur insieme a mamma Ilary e alla sorellina Isabel.