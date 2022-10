Noemi Bocchi sembra davvero aver preso il posto di Ilary Blasi visto che ormai è quasi un’abitudine essere paparazzata in compagnia del compagno, Francesco Totti. Questa volta l’occasione è stata una partita di calcio fra la squadra del Monaco e quella del Clermont: la coppia è stata fotografata mentre era seduta in tribuna e seguiva l’incontro di calcio. Una sorta di investitura ufficiale per la nuova compagna del Capitano, visto che in precedenza era la moglie ad accompagnarlo in queste occasioni.

Per quello che probabilmente è forse il primo weekend ufficiale insieme all’estero, Francesco e Noemi non hanno lasciato nulla al caso e sfoggiano un look molto simile, casual ma ricercato allo stesso tempo: un total dark che colpisce nel segno. Alle dita dei due, lo stesso anello che da qualche tempo hanno iniziato ad indossare entrambi. Per Francesco Totti, dunque, una pausa all’insegna del relax e dello sport, la sua grande passione, anche se le espressioni serie delle foto sembrano nascondere qualche ombra.

Intanto non si placano i gossip e le polemiche per la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Qualche giorno fa, infatti, c’è stata una prima udienza in tribunale alla quale non hanno partecipato né la show girl né il calciatore. È stata l’avvocato di Totti,ossia Annamaria Bernardini de Pace, a raccontare che la prima udienza è stata tutta incentrata su un unico argomento: Ilary che rivuole indietro scarpe e borse prese dall’ex marito ma non è disposta a restituire i rolex che avrebbe sottratto al Pupone.