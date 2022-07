La rabbia di Francesco Totti per le rivelazioni di un settimanale di gossip

La separazione avvenuta pochi giorni fa tra Francesco Totti e la moglie è ancora in primo piano su tutti i giornali a causa della furia dell’ex calciatore riguardo ad alcune notizie che sono state pubblicate da un settimanale di gossip nel quale si facevano delle allusioni sul coinvolgimento nella vicenda della figlia della coppia, Isabel. L’ex capitano della Roma ha fatto intendere che potrebbe anche rivolgersi ad un avvocato e portare in tribunale il settimanale. La bambina, che ha solo 6 anni, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata portata in casa della nuova compagna.

Una accusa, quella del rotocalco settimanale, che non avrebbe fondamento secondo Totti e che lo stesso ex capitano della Roma si è detto pronto a smentire. Lo scoop rivela inoltre che per scoprire questa cosa Ilary Blasi avrebbe assunto un detective privato con lo scopo di pedinare il marito alla scoperta delle sue infedeltà, delle quali si era parlato anche alcuni mesi prima. Della rivelazione ha parlato anche uno dei maggiori quotidiani italiani, dicendo che Totti è rimasto molto amareggiato da questa notizia, e pronto a reagire con tutti i mezzi a disposizione.

Nell’articolo del quotidiano vengono esaminati anche i rapporti tra Francesco Totti e l’ex moglie, sottolineando come questi, dopo la separazione sarebbero tesi, con le pratiche legali per la separazione che al momento sarebbero ancora ferme in quanto una delle due parti, Ilary Blasi, è in vacanza, come hanno dimostrato anche le foto che lei stessa ha pubblicato sui social. Un atteggiamento, quella della ex moglie, che, secondo il quotidiano, potrebbe rappresentare anche una provocazione nei confronti dell’ex marito. I due legali per ora hanno discusso solamente in modo informale.