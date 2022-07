Ilary Blasi svela il suo segreto di bellezza: la crioterapia

Tre figli, quarantun anni all’anagrafe e un fisico che può fare invidia anche alle ragazze più giovani. Questa è Ilary Blasi, che ha deciso di svelare alle altre donne quale sia il suo segreto per mantenersi in forma, in modo tale da permettere a chi lo desidera di seguire il suo esempio. La conduttrice, infatti, si sottopone periodicamente a sedute di crioterapia. A questo, però, è bene precisarlo, lei affianca anche gli allenamenti in palestra.

Di cosa si tratta? Questo può essere definito come un vero e proprio trattamento di bellezza, ideale per chi desidera avere una pelle tonica e che permette di ridurre anche gli inestetismi della cellulite.

È stata proprio la stessa padrona di casa de L’Isola dei Famosi a mostrarsi su Instagram (lo aveva già fatto in passato) mentre si trovava in un centro dedicato a cui si rivolge periodicamente. Come si può vedere dalle immagini, chi decide di provare questa tecnica deve accedere a una cabina chiusa a -85°C, condizione certamente non ideale per chi non ama particolarmente il freddo.

Bastano comunque pochi minuti per ottenere l’effetto sperato, a condizione però di indossare le corrette protezioni per le estremità (mani e piedi), oltre che per le orecchie e il naso.

Anche questo momento lei lo affronta con l’ironia che da sempre la contraddistingue anche in Tv e non perde il sorriso nemmeno in questa occasione.

Non è un caso che, oltre a Ilary Blasi, ci siano tante celebrità che hanno deciso di praticare questo tipo di terapia nata negli Stati Uniti, ma che sta ormai spopolando anche nel nostro Paese. Anche Belen Rodriguez e molti sportivi hanno compreso quanto la crioterapia possa avere benefici sul corpo, in modo particolare per ridurre i tempi di ripresa quando si sta recuperando da un infortunio, soprattutto per quelli di tipo muscolare.