Ilary Blasi, dalla Tanzania a Sabaudia: le prime vacanze senza Francesco Totti

Un addio dichiarato alla stampa con un comunicato personale, attraverso parole dai tratti formali e distaccati, motivati da ragioni che, in fondo, non conosceremo mai fino in fondo.

Poi, la partenza in Tanzania, insieme ai figli e alla sorella: un viaggio che a tutti ha dato l’impressione di una inevitabile fuga dal gossip, unita all’esigenza di riservatezza e serenità, in un momento davvero delicato.

Così, è iniziata la nuova vita di Ilary Blasi, circondata dalle persone più care e determinata ad andare avanti, dimostrando di cavarsela decisamente bene.

Ilary Blasi, dopo l’Africa il ritorno a casa, a Sabaudia.

Pochi giorni di relax, documentati sui social da immagini di grande armonia tra Ilary e i suoi tre figli, sono bastati a farle ritrovare le energie necessarie. La presentatrice, infatti, ha già fatto ritorno in Italia e, puntualmente, si è presentata sulle storiche spiagge di Sabaudia, questa volta – naturalmente – senza Francesco Totti, suo compagno per vent’anni.

Selfie, aperitivi e sorrisi hanno dominato i social di Ilary Blasi in queste giornate caldissime. In particolare, lo scatto di una colazione misteriosa, per due, ha fatto impazzire il gossip e i paparazzi, impegnati a seguirla senza tregua in ogni dove.

Francesco Totti e Ilary Blasi: nuovi progetti di vita

Dunque, mentre la presentatrice si gode come da tradizione le sue spiagge, circondata da familiari e amici, Francesco Totti cerca di far perdere le sue tracce. Nonostante le smentite di qualche mese fa, rilasciate durante l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo, il gossip lo vorrebbe già convivente con la presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi, anche se non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale.

D’altra parte, c’è chi è pronto a scommettere che Ilary Blasi e i tre figli siano pronti a ricominciare una nuova vita a Milano, città perfetta per tutti gli impegni lavorativi della presentatrice che potrebbe contare anche sull’appoggio dell’eterna amica Silvia Toffanin.