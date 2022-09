Francesco Totti e Ilary Blasi, l'ex coppia d'oro finisce in tribunale

In una delle ultime interviste rilasciate al Corriere della Sera, Francesco Totti aveva dichiarato di sperare di trovare un accordo economico con la sua ormai quasi ex moglie, per evitare ai figli il trauma del tribunale. Così, però, non è stato, visto che il giornale nell’edizione odierna racconta che i legali della conduttrice sono pronti a presentare istanza di divorzio non consensuale. A creare una frattura fra i due ex coniugi sarebbe una questione economica: Ilary Blasi ha avanzato delle pretese che l’ex calciatore non sembrerebbe essere disposto a soddisfare.

La richiesta economica di Blasi, infatti, sarebbe pari a 37,5mila euro al mese: 20mila per il suo mantenimento e il resto per far fronte alle spese dei tre figli Christian, Chanel e Isabel. Molto differente, però, la proposta fatta dal Capitano che invece vorrebbe versare solo 7mila euro al mese per il mantenimento dei figli, senza dare nulla alla sua ex moglie che ha già un ingente patrimonio, frutto del suo lavoro in televisione. Inevitabile, allora, che con una distanza del genere si finisca in tribunale.

Probabilmente indispettita dal rifiuto del suo ex marito, Blasi ha dato mandato ai suoi legali di presentare un’istanza contro Totti per ottenere la restituzione della sua collezione di borse firmate, che lo stesso Pupone aveva dichiarato di aver sottratto dall’armadio della donna per convincerla a restituire a sua volta la collezione di Rolex che Ilary Blasi aveva portato via dalla cassetta di sicurezza intestata ad entrambi, con l’aiuto di suo padre. Se queste sono le premesse, è lecito aspettarsi una dura battaglia in tribunale, senza esclusione di colpi.