Ilary Blasi, il topless in bianco e nero per dire addio all'estate

Dopo un’estate trascorsa facendo la spola tra la Tanzania, Sabaudia e il Trentino Alto-Adige, Ilary Blasi ha raggiunto la Croazia per concedersi qualche giorno di puro divertimento in compagnia di Isabel, la piccola di casa, la sorella Silvia e un affiatato gruppo di amici. Tra i giochi in riva al mare con la figlia e qualche incursione nei paesini situati lungo la costa, la nota conduttrice romana ha lanciato anche un nuovo trend in fatto di costumi: il micro bikini con tanga bicolor doppio!

Le vacanze però sono giunte al termine e Ilary Blasi si è congedata dalla bella stagione con uno scatto in bianco e nero che ha mandato in visibilio i suoi ammiratori. La donna infatti sfoggia un fisico statuario e una sensualità che non lascia indifferenti. I commenti dei fan sono stati numerosi, a testimonianza che Blasi sia una delle donne più affascinanti dello star system nazionale. La foto chiude un’estate in cui la donna è stata la protagonista indiscussa del gossip per la separazione con Francesco Totti e la presunta storia d’amore del Pupone con Noemi Bocchi.

In molti si chiedono cosa farà Ilary Blasi una volta tornata a Roma. C’è chi ritiene che la donna prenderà una lunga pausa dalla televisione per proteggere i figli dal clamore mediatico e chi invece è convinto che lascerà la capitale alla volta di Milano. E proprio quest’ultimo progetto sembra essere il più probabile per questioni lavorative. Pare infatti che Mediaset abbia in serbo per lei la conduzione di un format insieme a Silvia Toffanin, sua amica sin dai tempi di Passaparola, il fortunato programma televisivo che ha lanciato la carriera della conduttrice romana.