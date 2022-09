"Dove sei stato questa estate?", l'inaspettata frecciatina di Simona Ventura a Francesco Totti

Puntuale come una cartella esattoriale è arrivato il gossip quotidiano sulla querelle Totti e Ilary Blasi. Stavolta però non sono stati i giornali a suscitare clamore mediatico ma una domanda, soltanto all’apparenza semplice e innocua, posta da Simona Ventura. Partiamo dall’inizio. Ieri sera, in diretta su Rai 2, si è tenuta la consueta edizione della Partita del Cuore che ha visto scontrarsi sul campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team. L’evento ha potuto contare sulla partecipazione di un giocatore d’eccezione ovvero Francesco Totti.

Simona Ventura, conduttrice della serata, è stata la prima a intervistare Totti dopo le vicende che sono seguite alla separazione con Ilary Blasi. L’occasione era troppo ghiotta per lasciarsela scappare, Ventura infatti ha chiesto al Pupone “Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto!”. L’imbarazzo del calciatore era evidente visto che lui, l’ex moglie e Noemi Bocchi sono stati i protagonisti assoluti del gossip estivo. Dopo una timida risata però, Francesco Totti smarca l’avversario e risponde con un semplice ” Sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia”.

L’ex capitano e la conduttrice romana stanno per arrivare a un accordo per la separazione teso a tutelare i tre figli. Cristian, Chanel e Isabel rimarrebbero nella villa all’Eur e ad alternarsi sarebbero i due genitori. Nei giorni scorsi era stato proprio Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, a puntare il dito contro chi ha cavalcato senza pudore la crisi tra il Pupone e Ilary Blasi, dimenticando che dietro la vicenda ci sono dei minori che devono essere protetti.