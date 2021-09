Gabriel Garko ha ammesso di desiderare di avere un figlio. Dopo il coming out dello scorso anno al Grande Fratello Vip, l’attore ha deciso di raccontarsi in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, in cui ha rivelato il suo desiderio di paternità.

“Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente“, ha dichiarato rispondendo alla domanda su quale fosse il sogno più grande in questo momento della sua vita. L’attore, da sempre molto riservato, ha aggiunto di essere felicemente fidanzato, e di star vivendo la sua storia d’amore, anche se non ha rivelato il nome del suo compagno.

In compenso ha svelato qualcosa sulle sue relazioni passate: “La prima volta da giovanissimo e la storia è durata quattro anni. La seconda con Riccardo, con cui sono stato 12 anni”. Poi la terza storia d’amore, quella attuale, quella che sta vivendo adesso.

Molte cose sono cambiate per Garko nell’ultimo anno. Come lui stesso ha dichiarato è felice di essersi liberato delle maschere che ha indossato per anni: “ Mi ero abituato a indossare tante maschere, un po’ per scelta, un po’ per costrizione. Ma in nessuna stavo davvero comodo. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni “.