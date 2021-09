Nella casa del Grande Fratello Vip c’è sempre spazio per le confidenze, e questa volta a parlare è Alex Belli. Nel corso della settimana l’attore, noto per il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera Cento Vetrine, si è lasciato andare e si è aperto con una inquilina della casa, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. L’ex modello ha raccontato alla compagna delle sue difficoltà che lui e la moglie stanno incontrando nell’avere un figlio. Argomento che, poi, è stato trattato anche nella puntata di lunedì 27 settembre in diretta da Alfonso Signorini.

Alex è sposato con la modella e attrice venezuelana Delia Duran, e il suo più grande desiderio è quello di creare una famiglia con lei. “Delia è la donna della mia vita, la amo tanto. So che uno dei suoi più grandi desideri è questo. Spero che Dio ce lo possa dare perché so quanto è importante per lei“, ha detto nella casa, senza riuscire a trattenere le lacrime. Anche perché il suo primo matrimonio, con la modella slovacca Katarina Raniakova, è finito proprio per questo motivo.

Belli ha raccontato poi di come lui e la moglie abbiano più volte fatto ricorso all’inseminazione artificiale, ma anche questa volta senza successo: “Il dolore della speranza e poi di non averlo l’ho vissuta due volte, è una cosa che ti lacera il cuore, che ti lacera fisicamente e mentalmente“.

Un racconto davvero toccante, che ha messo a nudo la fragilità e le difficoltà di un ragazzo che in televisione appare come un uomo perfetto, bellissimo, senza un pensiero al mondo. E invece un pensiero ce l’ha, così come ha un grandissimo desiderio che spera di riuscire ad esaudire in futuro. Proprio dentro la casa del GF c’è un esempio di come un bambino possa arrivare quando meno te lo aspetti: e, infatti, Alex ha detto che “la storia di Carmen Russo mi ha fatto riflettere“.