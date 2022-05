Arriva da Uomini e donne un annuncio inaspettato: sarà la dama Gemma Galgani a celebrare il matrimonio dei due ex tronisti Biagio Buonomo e Caterina Corradino, conosciutisi proprio nel dating show di Maria De Filippi.

Biagio Buonomo e Caterina Corradino, concorrenti di Uomini e donne nel 2019, dopo alcune puntate avevano lasciato la trasmissione sicuri dei loro sentimenti nati in essa. Il cavaliere e la dama del “Trono over“, infatti, a seguito di un periodo di frequentazione hanno deciso di uscire insieme dal programma e hanno presto annunciato le loro nozze. I due avevano dichiarato di voler vivere la loro relazione a telecamere spente e lontani dagli ambienti del mondo dello spettacolo.

Dopo l’annuncio e la proposta in diretta durante una puntata di Uomini e donne, il matrimonio inizialmente era stato programma per giugno 2020, ma a causa della pandemia da Covid-19 è stato rimandato. Insieme alla nuova data della celebrazione, prevista per settembre 2022, Biagio e Caterina hanno fatto sapere che a officiare la loro unione hanno voluto proprio un’amica conosciuta nel programma: Gemma Galgani. Caterina aveva sin dalla loro partecipazione stretto un bel legame con la donna, e si era dispiaciuta nel vederla criticata e usata da altri tronisti solo per la visibilità.

Il matrimonio tra Biagio e Caterina dovrebbe tenersi in una location di mare, sulla spiaggia, a fine estate. Oltre a Gemma Galgani, che celebrerà appunto le nozze, gli ospiti attesi sono diversi e molti provenienti dalle fila di Uomini e donne, come per esempio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex tronisti, intanto, hanno continuato ad aggiornare i fan sulla loro relazione sui loro profili Instagram, dove spesso appaiono anche con la figlia del matrimonio precedente di Biagio, Giorgia.