Ci sono importanti novità dalle anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Stando a quanto dichiarato dal profilo Instagram UominieDonneClassicoeOver, infatti, nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 è previsto un ritorno di fiamma tra la dama Ida Platano e il cavaliere Riccardo Guarnieri.

Come riportato dall’account del blogger Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione dell’11 maggio 2022, Ida e Riccardo si sarebbero avvicinati nuovamente.

Tutto ha avuto inizio con Guarnieri che, dopo aver chiesto di uscire alla dama Gloria, ha ricevuto da lei l’ennesimo due di picche. La donna ha riconfermato, infatti, di essere esclusivamente interessata a proseguire la conoscenza con un altro cavaliere, Fabio.

A questo punto è entrata in gioco Ida, manifestando nervosismo e dispiacere perché sembrerebbe che il suo ex Riccardo non le rivolga più nemmeno un saluto. L’uomo si è quindi giustificato dicendo che non lo farebbe, per non creare fraintendimenti. Questo li avrebbe portati all’ennesima litigata.

Il programma ha proseguito, mostrando le immagini dell’esterna tra Veronica e Andrea, in cui c’è stato un bacio sulle note di Fai Rumore di Diodato. Poco dopo Riccardo ha lasciato lo studio in lacrime e Ida lo ha raggiunto nel dietro le quinte. “Una volta rientrati Riccardo spiega che ha pianto perché la canzone gli ricordava la proposta di matrimonio fatta a Ida“, si legge sul profilo del blogger. I due hanno poi ballato da soli in centro studio, commossi. “Non è mai troppo tardi“, sembrerebbero state le parole di Ida Platano a Riccrado Guarnieri, il quale però non avrebbe risposto.

Ma non è finita qui. UominieDonneClassicoeOver infatti ha ancora aggunto: