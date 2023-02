Gene Gnocchi è diventato nonno: sui social il dolce scatto con il nipotino

In Tv ci ha abituato alle sue battute ironiche e spesso dissacranti, in grado di strappare un sorriso a chi le ascolta, ma nel privato Gene Gnocchi sembra essere diverso e pronto a lasciarsi andare quando ne ha l’occasione. Una sensazione evidente nel suo ultimo post social, in cui ha voluto comunicare ai suoi follower una dolcissima novità arrivata nella sua vita: la nascita del suo primo nipotino.

Il comico e cabarettista ha infatti pubblicato uno scatto dove lo si vede mentre tiene tra le braccia il bimbo, accompagnato dalla scritta: “I due Eugenio, nonno e nipote. Emozione!“. Al neonato è stato infatti dato il nome Eugenio, lo stesso del nonno, che all’anagrafe si chiama Eugenio Ghiozzi.

Tantissimi i messaggi di auguri e congratulazioni che sono arrivati a corredo del post, alcuni di colleghi e amici (tra questi, Marcello Cirillo, Michele Cucuzza e Cristina Quaranta), altri di semplici fan che hanno imparato ad apprezzare Gene Gnocchi nel corso della sua lunga carriera.

L’artista ha ben cinque figli, tre nati dal primo matrimonio con Gianna Cassani Ghiozzi, da cui ha avuto Silvia, Marcello ed Ercole, mentre dal secondo, con Federica, sono nate Irene e Livia, che hanno solo 6 e 8 anni.

Pur essendo riservatissimo quando si tratta di parlare della sua vita privata, Gnocchi è legatissimo alla sua famiglia, come aveva rivelato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo: “L’insegnamento di mio padre era che ai figli puoi soltanto voler bene e credo che questa sia una cosa giusta, l’ho sempre preso come esempio. Credo di non essermi mai divertito tanto in vita mia. Loro mi prendono in giro, ridono anche quando non devono”.